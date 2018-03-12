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أحمد الرويعي يسلم للعاهل الأردني أوراق اعتماده سفيرا للبحرين

أحمد الرويعي يسلم أوراق اعتماده سفيرا للبحرين في الأردن
أحمد الرويعي يسلم أوراق اعتماده سفيرا للبحرين في الأردن

2018-03-12 - 4:48 ص

مرآة البحرين: سلّم أحمد الرويعي الأحد (11 مارس/ آذار 2018) أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة في الأردن للملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وأكد العاهل الأردني على عمق العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها بما يلبي الطموحات المشتركة.

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