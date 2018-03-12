120 مؤذن وإمام مسجد يطالبون الأوقاف الجعفرية بإعادتهم لأعمالهم

2018-03-12 - 5:11 ص

مرآة البحرين: نقلت صحيفة الأيام عن عشرات المؤذنين وائمة المساجد مطالبتهم بالعودة لأعمالهم التي فصلوا منها قبل أكثر من 3 سنوات.

وطالب نحو 120 موظفًا بين مؤذن وإمام مسجد مفصولين من وظائفهم بإعادتهم الى أعمالهم دون أي قيد أو شرط بعد مضي أكثر من ثلاث سنين ونصف على فصلهم تعسفيًا.

وقال ممثل كادر الأئمة والمؤذنين المفصولين الشيخ محمد سعيد العرادي إنه خلال السنوات من 2006 - 2014 تم صرف الرواتب لكادر الأئمة على هذا الأساس، وكل الرؤساء للأوقاف الجعفرية الذين توالوا على منصب الرئاسة تعاملوا على هذا الأساس، إلى أن جاء الرئيس الحالي، الذي بدأ يتعامل مع الكادر باعتباره موظفًا في مقابل أداء صلاة الجماعة، والحال لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك كما ثبت في الفقه".