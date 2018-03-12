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شركات بحرينية تقدمت بعروض لإنشاء وإدارة دور سينما في السعودية
2018-03-12 - 5:42 ص
مرآة البحرين: قال السفير السعودي في البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ إن شركات بحرينية متخصصة في السياحة والفندقة تقدمت بعروض لإنشاء وإدارة وافتتاح دور سينما في السعودية.
وأشار إلى أن مدربات سياقة بحرينيات يقمن حاليا بتدريب نساء سعوديات على السياقة في البحرين.
وكانت السعودية قد بدأت مطلع الشهر الجاري بإصدار تراخيص لدور السينما. ومن المفترض أن تسمح للنساء السعوديات بالسياقة مطلع العام المقبل.
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