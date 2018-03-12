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مجلس إدارة غرفة التجارة الجديد سيجتمع الأسبوع القادم لتوزيع المناصب
2018-03-12 - 1:29 م
مرآة البحرين: يعقد مجلس الإدارة الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين أول اجتماع له، مطلع الأسبوع القادم، وسيتم خلاله توزيع المناصب والمهام للأعضاء الفائزين، ومن ثم تشكيل هيئة المكتب التنفيذي للغرفة (هيئة المكتب)، والانطلاق إلى مرحلة جديدة مغايرة تماما من عمل وأداء غرفة التجارة.
وقال الحائز على أعلى الأصوات، سمير عبدالله ناس إنه سيتم العمل على «وضع التدابير والتشريعات مع الجهات المعنية للخروج بمقترحات لمعالجة التحديات المفصلية التي تواجه الاقتصاد البحريني وتضخم سلبياته».
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