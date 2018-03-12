تعيين عدنان هاشم رئيسا تنفيذيا للشئون المالية في ألبا

2018-03-12 - 1:30 م

مرآة البحرين: أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (ألبا)، أحد مصاهر الألمنيوم الدولية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، عن تعيين عدنان هاشم رئيساً تنفيذياً جديداً للشئون المالية اعتباراً من 6 مارس/آذار 2018.

وقالت الشركة في بيان لها إن السيد هاشم رئيس تنفيذي مالي متمرس يمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في القطاع المصرفي. وكان آخر منصب تقلده في المجال المصرفي قبل الانضمام إلى ألبا هو الرئيس التنفيذي للشئون المالية في البنك الأهلي كابتال بالمملكة العربية السعودية.

انضم السيد هاشم إلى مجموعة البنك الأهلي التجاري في عام 1992 حيث شغل بعد ذلك العديد من المناصب الإدارية العليا. كما كان المؤسس والشريك الإداري لمؤسسة إستشارة، البحرين، وهي شركة استشارية تقدم خدماتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشمل خبرة السيد هاشم تقلده العديد من المناصب في اللجان والمجالس التنفيذية ولجان التدقيق في العديد من المؤسسات المالية.