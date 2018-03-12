الشورى يقر شطب الدعاوى أمام المحاكم الشرعية بعد مضي 60 يوما بدلا من 6 أشهر

2018-03-12 - 1:45 م

مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى (المعين) على مشروع بقانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، بتعديل مدة الدعاوى المشطوبة من 6 أشهر الى 60 يومًا، إذ تنص المادة 34 «على أن تبقى الدعوى مشطوبة لمدة ستة أشهر».

وأشار أعضاء الشورى إلى أن هذه المدة تعد طويلة وتؤثر على استقرار المراكز القانونية، ولذلك تعطل حقوق المتقاضين، وجاءت الغاية من مشروع القانون لتنظيم سير التقاضي أمام المحاكم الشرعية، وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف.

وأوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن هذا الإجراء تنظيمي محمود، خصوصا أن هناك قضايا متعلقة في المحاكم الشرعية بسبب تراخي الخصوم وتبقى القضايا معلقة الى سنوات طويلة.