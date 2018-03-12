التربية: سن الإلزام لطلاب الصف الأول هو للمواليد حتى 31 أغسطس

2018-03-12 - 1:50 م

مرآة البحرين: أصدر وزير التربية والتعليم قراراً بشأن قواعد وضوابط قبول الأطفال بمدارس التعليم الأساسي، نص على أنه يُسجّل الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام حتى أغسطس من كل عام بمدارس التعليم الأساسي الحكومية، وتلتزم الإدارة المدرسية بإدخال بياناتهم كاملة بقاعدة البيانات المعتمدة بنظام الإدارة المدرسية.

وأشار القرار المنشور بالجريدة الرسمية إلى أنه يجوز قبول الأطفال بمدارس التعليم الأساسي الحكومية الذين لن يبلغوا سن الإلزام حتى 31 أغسطس من كل عام، شريطة أن لا يتعدى تاريخ ميلادهم ديسمبر من ذات العام، موضحاً أن هناك قواعد وضوابط تتضمن وجود أماكن شاغرة تسمح بقبول الأطفال الجدد، وبما لا يخل بالحد الأقصى لكثافة الفصول الدراسية وفقا لما تحدده الوزارة بهذا الشأن، أولوية القبول تكون للأطفال الأكبر سناً دون سن الإلزام من حيث عدد السنوات والأيام.

وأوضح القرار أنه دون الإخلال بالقواعد والضوابط المذكورة، لا يُنظر في طلب تسجيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن الإلزام إلا بعد الانتهاء من تسجيل الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام.

وبين أن تسجيل الأطفال يكون بمدارس التعليم الأساسي الحكومية التي خصصت لخدمة المجمّعات السكنية القاطنين فيها، ويجوز قبول تسجيل الأطفال بمدارس التعليم الأساسي الحكومية - فى غير المدرسة التي خصّصت لخدمة المجمعات السكنية القاطنين فيها - وذلك متى كانت هناك شواغر بهذه المدارس.

وأضاف القرار: «يجوز قبول الأطفال في المؤسسات التعليمية الخاصة الذين لم يبلغوا سن الإلزام 31 أغسطس من كل عام، شريطة أن لا يتعدّى تاريخ ميلادهم 31 ديسمبر من ذات العام، وذلك طبقا للتعاميم التي تصدر من الوزارة سنويا وهذا الشأن».

وبحسب القرار، فإن على وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج والمعنيين في الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.