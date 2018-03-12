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التمييز تنظر الطعن ضد حل وعد في 19 مارس

2018-03-12 - 2:06 م

مرآة البحرين: قال أحمد الغسرة عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، ثاني أكبر الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد، إن محكمة التمييز ستنظر في الطعن المقدم ضد حل الجمعية في 19 مارس/آذار الجاري.

وكانت وزارة العدل تقدمت بشكوى ضد جمعية وعد العلمانية المعارضة مطالبة بحلها، وفي 31 مايو/أيار 2017 تم حل الجمعية، كما تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وجمعية وعد العلمانية، هي ثالث جمعية سياسية معارضة تقوم السلطات بحلها، بعد جمعية العمل الإسلامي "أمل"، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة.

 

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