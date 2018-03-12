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المباحث تستدعي أمين عام الوحدوي للتحقيق غدا
2018-03-12 - 2:13 م
مرآة البحرين: قال أمين عام جمعية التجمع الوحدوي المعارض، حسن المرزوق إنه تلقى إحضارية تطلب منه المثول للتحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية (المباحث).
وأوضح المرزوق أن الاستدعاء يطلب منه الحضور صباح غد الثلاثاء 13 مارس/آذار، ولأسباب مجهولة.
وهذه هي المرة الثانية التي يستدعى فيها المرزوق للتحقيق لدى المباحث، حيث استدعي قبل أقل من شهر، وتم التحقيق معه عن تغريدات نشرها عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.
وتلقى المرزوق الكثير من الضغوطات الحكومية، واضطر إلى التوقف عن الإدلاء بمداخلات هاتفية لقناة اللؤلؤة الفضائية المعارضة، فيما تعتبر جمعية الوحدوي، الجمعية المعارضة الأخيرة التي لم تقدم السلطات على حلها حتى الآن.
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