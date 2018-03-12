فايننشال تايمز: مسؤولون بريطانيون أُبلغوا بتأجيل طرح أرامكو حتى 2019

2018-03-12 - 2:22 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن مسؤولين سعوديين قالوا لنظرائهم البريطانيين إن من المرجح تأجيل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة حتى 2019.

وذكر تقرير الصحيفة نقلا عن مصادر أن الحكومة السعودية كانت تستهدف إدراج أرامكو بحلول النصف الثاني من 2018 لكن الاستعداد للطرح وأيضا الاستعداد للإدراج في بورصة أجنبية بشكل متزامن أو لاحق كانا محل نقاش.

ولا تزال لندن لديها فرصة جيدة لضمان الإدراج الذي سيضع قيمة الشركة عند تريليوني دولار لكن تقرير الصحيفة ذكر أن إدراج الشركة في بورصة أجنبية من المرجح ألا يتم إلا في 2019 على أقرب تقدير.

وتتصدر نيويورك ولندن قائمة البورصات التي تتنافس على استضافة الشق الدولي من الطرح العام الأولى لأرامكو، إلى جانب الإدراج في البورصة السعودية.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأسبوع الماضي إن لديه بواعث قلق بشأن المخاطر التي قد تواجهها أرامكو إذا اختارت بورصة نيويورك كموقع لطرح بقيمة 100 مليار دولار.

ومن المتوقع بيع حوالي خمسة بالمئة من الشركة النفطية التي تديرها الدولة فيما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم.