السعودية تنشئ إدارات متخصصة للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد

2018-03-12 - 2:30 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكر المكتب الإعلامي للحكومة السعودية في بيان يوم الأحد أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بإنشاء إدارات متخصصة "للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد".

ونقل البيان عن النائب العام الشيخ سعود المعجب قوله إن هذه الخطوة تستهدف "المزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد".

كانت السلطات السعودية قد احتجزت مئات من كبار رجال الأعمال وأعضاء بالأسرة الحاكمة في نوفمبر تشرين الثاني لعدة أشهر في فندق ريتز كارلتون الرياض في إطار حملة واسعة النطاق ضد الفساد.

وأطلق سراح معظم المحتجزين منذ ذلك الحين بعد التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة لكن بضع عشرات آخرين بقوا رهن الاحتجاز وقد يقدموا للمحاكمة.

ولم تكشف السلطات عن أسماء أولئك المحتجزين الباقين أو الاتهامات الموجهة لهم أو عن الطريقة التي ستتم بها المحاكمة في هذه القضايا.