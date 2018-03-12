ناشط: شهادات عن تورط الضابط عبدالعزيز الباكر في تعذيب معارضين بمبنى جهاز الأمن الوطني

2018-03-12 - 3:16 م

مرآة البحرين: قال الناشط الحقوقي البارز سيد يوسف المحافظة إن شهادات حية وردت إليهم، تفيد بتورط الضابط عبدالعزيز الباكر بتعذيب معارضين في مبنى جهاز الأمن الوطني، سيء الصيت.

وأوضح المحافظة أن الإفادات التي حصل عليها تفيد بأن الضابط الباكر قام بتعذيب نشطاء في الطابق الثالث بمبنى جهاز الأمن الوطني بالمحرق وكان يرتدي ملابس مدنية، فيما أفاد آخرون بأنه أشرف على تعذيبهم والتحقيق معهم في قضايا سياسية.

وبرز اسم جهاز الأمن الوطني إلى الواجهة مع مطلع العام الماضي، بعد إعادة صلاحيات الضبط القضائي إليه بموجب مرسوم ملكي، حيث وردت بعد ذلك شهادات من عشرات النشطاء البارزين عن تعرضهم للتعذيب الشديد في مبنى الجهاز في المحرق، أبرزهم المحامي إبراهيم سرحان والحقوقية ابتسام الصائغ.

وأدت حملة حقوقية وإعلامية واسعة تحت وسم "غرف_الموت" إلى توقف الجهاز عن استدعاء النشطاء وتعذيبهم بشكل مستمر، إلا أنه لا يزال يلعب دورا مهما في انتزاع اعترافات النشطاء تحت التعذيب بهدف تلفيق تهم ضدهم.