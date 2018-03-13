2018-03-13 - 5:41 ص

مرآة البحرين (خاص): اعتبر الإعلامي حسن قمبر أن الحلقة الأخيرة من برنامجه تناتيش "مرافعة إعلامية عن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، ورسالة مباشرة لحاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بعد عرض قناة الجزيرة للفيلم الوثائقي ماخفي أعظم".

واستعرض قمبر في حلقته «من يتخابر مع قطر من البحرين ومن هو الإنقلابي»، جانباً من حيثيات الاتصالات التي جرت بين زعيم المعارضة وأطراف المبادرة الأمريكية الخليجية، والتي يحاكم أمين عام جمعية الوفاق المعارضة بسببها.

وكشف قمبر "ازدواجية جهاز الأمن الوطني في تعاطيه مع قضايا أفراد المعارضة وقارنها مع النائب السابق محمـد خالد والمعروف بمواقفه المتشددة ضد المعارضة"، مشيرا إلى "استدعائه (خالد) للتحقيق وسط تكتمٍ شديدٍ حول مستندات ووثائق تخص جلسات مجلس النواب البحريني، كان النائب أنس بوهندي قد سربها لخالد، والذي قام بإرسالها بدوره لابنه عمّار لنشرها على قناة الجزيرة القطرية، لكنه تلقى تهديداً من جهاز الأمن الوطني لو تم نشر هذه الوثائق والمستندات على القناة". وفقا لرواية قمبر.

وأضاف "أما الرسالة الرئيسية فهي لحاكم البحرين مفادها أن التحركات الإنقلابية هي ديدنك وليست ديدن المعارضة التي تطالب بالتحول الديمقراطي بالأطر السلمية".

وحققت حلقة البرنامج المحلي الساخر «تناتيش» على موقع اليوتيوب أكثر من 12 ألف مشاهدة في غضون 24 ساعة من نشرها، وأحرزت الترند الثالث في التداول وفق إحصائيات الموقع.