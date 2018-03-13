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الإسكان تقول إنها وضعت خطة لرفع أعمار المستفيدين من السكن الاجتماعي

وزير الإسكان باسم الحمر
وزير الإسكان باسم الحمر

2018-03-13 - 5:50 ص

مرآة البحرين: قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الوزارة وضعت خطة لرفع أعمار المستفيدين من السكن الاجتماعي.

وقال الحمر إن الإسكان تنظر إلى رفع السن بعين الاعتبار، وخصوصًا أن المنتج يحقق نتائج (...) لذلك نسعى إلى أن يستفيد الجميع من هذا المنتج".

وأشار إلى أن الوزارة تدرس مبادرات جديدة سيتم اتخاذ القرار النهائي والإعلان عنها بعد مارس/ آذار الجاري.

وتراكمت الطلبات الإسكانية لتصل لأكثر من 50 ألف طلب بسبب تدني ميزانيات الإسكان وشحة المعروض من الأراضي بعد أن وضعت العائلة الحاكمة يدها على معظم أراضي البلاد.

 

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