إخلاء سبيل محمد الشروقي و3 أخرين تم التحقيق معهم بتهمة التشهير

2018-03-13 - 6:21 ص

مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية الاثنين (12 مارس/ آذار 2018) عن الإعلامي محمد الشروقي و3 آخرين تم اتهامهم بالتشهير بأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأخلت النيابة سبيل العامة سبيل الشروقي، عبدالعزير مطر، عبدالله المالود وفهد الشامري بعد أسبوعين من توقيفهم على ذمة التحقيق وفقا لما أعلنه حساب نائب تائب.

واتهم الشروقي بالتشهير بأشخاص، وحكم عليه بالحبس 3 أشهر في قضية التعرض للنائب السابق محمد خالد.