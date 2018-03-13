البيت الأبيض: ترامب يلتقي بولي العهد السعودي في 20 مارس

2018-03-13 - 6:39 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن ترامب سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 20 من مارس آذار في البيت الأبيض.

كان مصدر بالحكومة السعودية أبلغ رويترز الشهر الماضي أن ولي العهد يعتزم زيارة واشنطن ونيويورك وبوسطن في الفترة من 19 إلى 22 من مارس آذار.



