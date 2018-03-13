الإخوان المسلمون في البحرين يغيّرون نظامهم الأساسي للتأكيد على عدم ارتباطهم بالتنظيم الدولي

المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المعتقل محمد بديع يتوسط أمين عام الإخوان المسلمين في البحرين عبداللطيف الشيخ وقياددين في الحركة (أرشيفية)

2018-03-13 - 7:02 ص

مرآة البحرين: عدّلت جمعية المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون) نظامها الأساسي للتشديد على عدم ارتباطها بجهات غير بحرينية، حيث تتهم الجمعية بالانضمام للتنظيم الدولي للإخوان.

وأصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة قراراً بشأن الموافقة على طلب تعديل النظام الأساسي لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المعتمد في مؤتمرها العام المنعقد في مارس 2017.

ونصت المادة الرابعة من النظام الأساسي المعدل بأن تلتزم الجمعية بممارسة نشاطها وفقاً لأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين واحترام سيادة القانون بحيث لا ترتبط الجمعية تنظيمياً أو مالياً بأية جهة غير بحرينية أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.

وتعتبر الجمعية قريبة من نظام الحكم في البحرين على الرغم من قطع العلاقات مع قطر بحجة دعمها للتنظيم الدولي للإخوان.

ويشغل أعضاء بالجمعية مناصب رفيعة في الحكومة والأجهزة الأمنية.

وتقلدت عضو الجماعة فاطمة البلوشي منصب وزيرة التنمية الاجتماعية ومنصب وزيرة الصحة، وشغل القيادي صلاح علي منصب وزير شؤون حقوق الإنسان.