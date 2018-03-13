النواب يوافق على تجريم وضع ملصقات أو أختام على جواز السفر من جهات غير مخولة
2018-03-13 - 3:02 م
مرآة البحرين: وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على مشروع بقانون يقضي بمعاقبة من قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو غيرها على أي جزء من أجزاء جواز السفر من جهات غير مخولة.
وينص مشروع القانون على أن تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز 400 دينار.
ودار جدل ساخن بين النواب بسبب مشروع القانون، واعتبر النائب عباس الماضي أن القانون يساوي بين من يقوم بإتلاف الجواز عمداً، وبين من يقوم بإلصاق ملصقات عليه.
وتساءل النائب محسن البكري عن الشخص الذي سيتم إيقاع العقوبة عليه في ظل قيام بعض مكاتب السفر والحملات بلصق ملصقات على الجواز بدون الرجوع إلى صاحبه.
وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإجراء تعديلات جوهرية عليه، وهو الأمر الذي أيّده النائب ماجد الماجد، حيث رأى أن القانون بحاجة إلى تعديل لضمان سلامته.
إلاّ أن رئيس اللجنة الخارجية عبدالله بن حويل رفض ارجاع القانون إلى اللجنة للدراسة، وأكّد أن القانون أشبع نقاشاً مع الجهات المعنية، وأن أي مقترح بتعديل القانون يجب أن يطرح في الجلسة ذاتها.
وأكّد النائب جمال بوحسن على ضرورة المشروع القانون لحماية جواز السفر البحريني والحفاظ على شكل هذه الوثيقة الرسمية الهامة من العبث بها.
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