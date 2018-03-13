بلدية المحرق تنفذ حملات تفتيشية لإزالة إشغالات الطرق - صور

2018-03-13 - 3:05 م

مرآة البحرين: نفذت بلدية المحرق حملات تفتيشية واسعة شملت إشغالات الطريق العام للمحلات التجارية المخالفة الموجودة في منطقة المحرق وقلالي والدير وسماهيج وذلك يوم الاثنين الماضي الموافق 12 مارس 2018.

وأشارت البلدية في بيان صحفي أن هذه الحملات تأتي ضمن إطار الجهود المشتركة التي تبذلها البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لتطبيق القانون والحد من مخالفات المحلات التجارية الموجودة في مختلف مناطق محافظة المحرق والتي تسبب أضرار كثيرة منها حجب الرؤية وإعاقة الحركة المرورية هذا بالإضافة إلى الازدحام الذي يسببه المشترين في بعض الأحيان وتشويه المنظر الجمالي العام للمنطقة.

ودعت بلدية المحرق المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم وإزالة المخالفات في أسرع وقت ممكن، مؤكدةً على أن البلدية ستقوم بتحرير مخالفة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل من يتم ضبطه مخالفاً استنادا إلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن اشغال الطرق العامة وكل من يخالف أحكام القانون المذكور.