خدمات الشورى تناقش السماح لموظفي القطاع الخاص شراء 5 سنوات خدمة افتراضية

2018-03-13 - 3:11 م

مرآة البحرين: ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب) وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة أهداف مشروع القانون والتي تتضمن منح المؤمن عليهم في القطاع الخاص ميزة شراء سنوات الخدمة الافتراضية بما لا يتجاوز خمس سنوات، والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، فيما استمعت اللجنة لمرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن مشروع القانون، إلى جانب ردود ممثلي الهيئة على التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر اعداد مسودة تقريرها بشأن مشروع القانون لمناقشته في الاجتماع القادم.