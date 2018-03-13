السفارة المصرية في البحرين: التصويت للانتخابات الرئاسية من 16 حتى 18 مارس الجاري

2018-03-13 - 3:13 م

مرآة البحرين: نشرت سفارة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين تعميما بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين الموجودين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية 2018، ذكرت فيه أن التصويت سيجرى بمقر السفارة في المنامة من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18 مارس الجاري.

وأضاف التعميم أنه في حالة الإعادة ستجرى عملية الانتخابات أيام الخميس والجمعة والسبت 19 و20 و21 أبريل 2018.

ومن بين الاشتراطات الواجب تحققها للتصويت، بحسب التعميم، أن يكون اسم الناخب مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يحمل معه بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري المفعول، وأن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه، ولا يشترط أن يكون مقيما في الدولة الواقع بها مقر السفارة.

وأشار التعميم إلى أنه لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته داخل لجنة اقتراع أخرى خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، أو أن يدلي بصوته مرة أخرى في الانتخابات التي ستجرى في مصر.