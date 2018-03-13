التربية تدعو الراغبين بالدراسة في الخارج للتأكد من الجامعات الموصى بها

2018-03-13 - 3:17 م

مرآة البحرين: أهابت وزارة التربية والتعليم بالطلبة الراغبين في الدراسة الجامعية خارج البحرين وأولياء أمورهم بضرورة مراعاة الضوابط والمعايير الخاصة بالالتحاق بالبرامج والمؤسسات التعليمية الواردة في القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية والقرارات الوزارية ذات العلاقة.

ودعت الوزارة في بيان لها إلى ضرورة التحقق من توصيات اللجنة الوطنية بالبرامج والمؤسسات التعليمية التي يرغبون في الالتحاق بها، وذلك تفادياً لحصول الطلبة على مؤهلات علمية لا تتوافق مع معايير اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية نتيجة لعدم إلمامهم وأولياء أمورهم الإلمام الكافي بالقوانين والقواعد المنظمة للدراسة في الخارج.

وقالت أنه بالإمكان الاطلاع على قوائم الجامعات والبرامج الأكاديمية الموصى بالدراسة فيها من خلال أحد الوسائل الثلاث التالية: عبر بوابة الحكومة الإلكترونية http://Bahrain.bh أو http://Bahrain.bh/RUa أو بتقديم طلب للاستشارة في حال عدم وجود البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية من ضمن القوائم المتاحة على الخدمة، أو بالاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي لقسم معادلة الشهادات الأجنبية للاستفسار والحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية والمعتمدة.