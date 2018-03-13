2018-03-13 - 3:22 م

مرآة البحرين: أخلت السلطات الأمنية (الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018) سبيل أمين عام جمعية التجمع الوحدوي المعارض، حسن المرزوق بعد التحقيق معه بتهمة "التحريض على التظاهرات" وذلك وفقا ما أفادت الجمعية.

وهذه هي المرة الثانية التي يستدعى فيها المرزوق للتحقيق لدى المباحث، حيث استدعي قبل أقل من شهر، وتم التحقيق معه عن تغريدات نشرها عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

وتلقى المرزوق الكثير من الضغوطات الحكومية، واضطر إلى التوقف عن الإدلاء بمداخلات هاتفية لقناة اللؤلؤة الفضائية المعارضة، فيما تعتبر جمعية الوحدوي، الجمعية المعارضة الأخيرة التي لم تقدم السلطات على حلها حتى الآن.