صادرات البحرين غير النفطية بلغت 4.8 مليار دولار خلال 8 أشهر

2018-03-13 - 3:30 م

مرآة البحرين: قالت إحصائيات رسمية إن القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية البحرينية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، بلغت نحو 4.8 مليار دولار، في زيادة طفيفة بلغت 100 ألف دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق.

وارتفعت قيمة الصادرات ذات المنشأ البحريني من 3.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2016 إلى 3.8 مليار دولار في عام 2017، في حين تهيمن المعادن والمنتجات المعدنية على حزمة الصادرات البحرينية.

وسجل قطاع النفط البحريني تراجعا بنسبة بلغت 0.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2017.

على صعيد آخر سجلت مشاريع البنية التحتية نموا، وتضم مشاريع أبرزها برنامج تحديث المطار المتوقع اكتماله في الربع الثالث من العام 2019 باستثمارات تبلغ 1.1 مليار دولار (بتمويل إماراتي)، والذي سيرفع قدرة المطار الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويا.

كما يعتبر مشروع خط ألبا السادس أحد أهم المشاريع الصناعية المتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج مطلع العام 2019، حيث ستزيد الطاقة الإنتاجية للشركة من 540 ألف طن إلى 1.6 مليون طن سنويا.

كذلك يعد مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي تم توقيع اتفاقيته مؤخراً بقيمه إجمالية بلغت 4.1 مليار دولار، سيرفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 267 ألف برميل إلى حوالي 360 ألف برميل يوميا.