العبادي يرفع الحظر عن الرحلات الدولية المتجهة إلى إقليم كردستان

2018-03-13 - 3:47 م

مرآة البحرين (رويترز): قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان يوم الثلاثاء إن العراق رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى مطارات إقليم كردستان.

وجاء في البيان أنه تقرر"استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية".

وكانت بغداد قد فرضت الحظر على الرحلات الدولية في إطار عقوبات على الإقليم بعد أن أجرى استفتاء على الاستقلال في سبتمبر أيلول الماضي في تحد لإرادتها.