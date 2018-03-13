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ترامب يقيل وزير الخارجية ريكس تيلرسون ويعين مدير المخابرات خلفا له

2018-03-13 - 4:02 م

مرآة البحرين (خاص): أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018)، وزير خارجيته ريكس تيلرسون، وفق ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الواسعة الانتشار إن ترامب عين مدير السي آي إيه (المخابرات المركزية) مايك بامبيو خلفا للوزير تيلرسون.

وعرف الوزير الأمريكي بخلافاته مع ترامب في عدد من الملفات أبرزها الأزمة الخليجية، والنزاع مع كوريا الشمالية.

 

 

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