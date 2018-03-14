البحرين تستعد لاستخراج الغاز العميق بنهاية العام الجاري (وزير النفط)

2018-03-14 - 5:36 ص

مرآة البحرين: أكد وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة، الثلاثاء (13 مارس/ آذار 2018) أن البحرين تستعد لاستخراج الغاز العميق بنهاية العام الجاري.

وقال الوزير، في تصريحات صحافية، إن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تعكف حاليًا على زيادة مصادر الغاز في البلاد، مشيرا إلى أنها بصدد البدء بأعمال تهيئة لاستخراج الغاز العميق والذي تم اكتشافه مؤخرًا، بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى البحث عن شركاء لتطوير حقل البحرين.

وأشار، على هامش افتتاح منتدى شبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الاقليمية، إلى أنه سيتم الانتهاء من العمل في مرفأ الغاز المسال بنهاية العام الجاري، على أن يتم تشغيله مطلع 2019.