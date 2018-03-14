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بعد تورطه بتعذيب نشطاء... "الوطنية لحقوق الإنسان" تعرّف منتسبي جهاز الأمن الوطني باتفاقية مناهضة التعذيب
رئيس كلية الحقوق محمد الهيتي يقدم ورشة لمنتسبي جهاز الأمن الوطني
2018-03-14 - 6:07 ص
مرآة البحرين: قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنها عقدت ورشة عمل لمجموعة من منتسبي جهاز الأمن الوطني حول التعذيب.
ومنذ أن أعاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة للجهاز سلطة الاعتقال يناير العام الماضي، تورط في تعذيب العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان في مبنى الجهاز بالمحرق.
وقالت المؤسسة إن الورشة تناولت تعريف منتسبي الجهاز ب "التعذيب بين الرؤية الدولية وموقف المشرع البحريني، الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، موقف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من التعذيب".
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