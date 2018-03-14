معتقلة بحرينية تتعرض لأزمة قلبية استدعت نقلها للمستشفى

2018-03-14 - 7:32 ص

مرآة البحرين: ذكرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ أن المعتقلة فوزية ما شاء الله ( 55 عام) تعرضت لنوبة قلبية الأحد (11 مارس/ آذار 2018) دخلت على إثرها في حالة إغماء.

وقالت الصائغ إن ما شاء الله تم نقلها لمستشفى القلعة لتلقي العلاج.

واعتقلت ما شاء الله ديسمبر الماضي لاتهامها بإيواء ناشطين تطلبهم السلطات.

وجددت النيابة العامة في الرابع من مارس أمرا بتوقيفها حتى 20 مايو/ آيار، بعد أن رفضت طلبا بالإفراج عنها بكفالة نظرا لظروفها الصحية.

وقالت الصائغ إن ظروف ما شاء الله الصحية بالنظر إلى عمرها تستوجب الإفراج عنها.