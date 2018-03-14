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امبراطور اليابان يتسلم أوراق اعتماد السفير البحريني الجديد
2018-03-14 - 3:16 م
مرآة البحرين: تسلم امبراطور اليابان أكيهيتو، في قصر الإمبراطور بالعاصمة اليابانية طوكيو، صباح اليوم الأربعاء 14 مارس/آذار 2018، أوراق اعتماد أحمد محمد الدوسري سفير البحرين لدى اليابان.
وقال بيان رسمي إن الامبراطور الياباني رحب بالسفير الدوسري، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح.
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