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امبراطور اليابان يتسلم أوراق اعتماد السفير البحريني الجديد

2018-03-14 - 3:16 م

مرآة البحرين: تسلم امبراطور اليابان أكيهيتو، في قصر الإمبراطور بالعاصمة اليابانية طوكيو، صباح اليوم الأربعاء 14 مارس/آذار 2018، أوراق اعتماد أحمد محمد الدوسري سفير البحرين لدى اليابان.

وقال بيان رسمي إن الامبراطور الياباني رحب بالسفير الدوسري، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح.

 

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