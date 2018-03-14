بلدية الجنوبية أزالت أكثر من 175 ألف طن من المخلفات خلال 2017

2018-03-14 - 3:20 م

مرآة البحرين: صرح مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف عبدالله بأن قسم متابعة خدمات النظافة في البلدية أزال خلال العام 2017 ما يقارب 175 ألف و887 طن من المخلفات المنزلية ومخلفات البناء والمخلفات التجارية والصناعية، فضلاً عن كنس الشوارع.

وأشار إلى أن البلدية أزالت في الفترة ذاتها 247 سيارة سكراب، و609 إعلانات مخالفة، و325 حيوان نافق، و42 من مخالفات البناء وإشغال طريق.

أما فيما يخص الاخطارات الصحية، نوه إلى أنه تم إصدار 3377 إخطاراً على مدى 12 شهر، شملت تصليح المجاري، والسيارات السكراب والمعروضة للبيع، ورمي المخلفات العادية والزراعية، والطراريد والعربات، والزرائب والحظائر وشركة النظافة.