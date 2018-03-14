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الاتحاد الأوروبي يرفع البحرين من القائمة السوداء للملاذات الضريبية
2018-03-14 - 3:26 م
مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية الاتحاد قرروا خلال اجتماعهم الشهري يوم الثلاثاء رفع اسم البحرين وجزر مارشال وسانت لوتشيا من القائمة السوداء للملاذات الضريبية الأوروبية.
يأتي ذلك تأكيدا لما أوردته رويترز من قبل.
وأضاف الوزراء جزر البهاما والجزر العذراء الأمريكية وسانت كيتس ونيفيس للقائمة.
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