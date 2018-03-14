البحرين: ارتفاع أسعار الموز إلى الضعف خلال اليومين الماضيين

2018-03-14 - 3:25 م

مرآة البحرين: شهدت أسعار الموز ارتفاعا ملحوظا في الأسواق خلال اليومين الماضيين، وذلك بزيادة وصلت إلى 100%، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد 800 فلس، في حين أنه كان يتراوح بين 300 و400 فلس للكيلو.

وأكد باعة خضروات وفواكه أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى قلة المعروض في الأسواق؛ نتيجة شح المستورد من دول المنشأ، الأمر الذي تسبب في ارتفاع بعض الأنواع من الفاكهة، أبرزها الموز.

وذكروا أن ارتفاع أسعار الموز بهذه الطريقة وثباته على الارتفاع طوال هذه الفترة تعد سابقة لم تحصل منذ سنوات، مشيرين إلى أن أسعار الموز في العادة ترتفع لفترة وجيزة ثم تعاود الانخفاض.

وأوضح الباعة أن سعر صندوق «كرتون» الموز يتراوح خلال هذه الأيام بين 6 و7 دنانير، فيما كان في السابق يتراوح بين 4 و5.5 دينار.

وقال أحد تجار الخضروات والفواكه إن سبب ارتفاع أسعار الموز في الآونة الأخيرة يعود إلى قلة الوارد من بلد المنشأ الفلبين، إذ تشهد هذه الأيام موسم الندرة في الموز، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الموز لا يقتصر على البحرين وحسب، بل في جميع دول الخليج.

وذكر أن اعتماد المملكة على الموز المستورد من الفلبين يتراوح ما بين 80% إلى 90%، ثم يأتي الموز الهندي والصومالي من حيث إقبال أفراد المجتمع على شرائه.