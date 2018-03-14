وزير العدل يعتمد قبول الدفع الإلكتروني في الوزارة

2018-03-14 - 3:33 م

مرآة البحرين: أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة تعميم رقم (7) لسنة 2018، بشأن نطاق قبول المدفوعات المالية لحساب الوزارة؛ وذلك باعتماد وسيلة الدفع الإلكتروني أو بواسطة الشيكات للمبالغ المالية من 3000 دينار وأكثر، فيما ستستمر الوزارة بقبول المدفوعات النقدية لأقل من هذا المبلغ فقط، كما أنها لن تستقبل الشيكات لمبالغ تقل عن مبلغ 500 دينار.

وسيتم بدء العمل بهذا التعميم حسب ما جاء فيه من يوم الأحد الأول من أبريل/نيسان 2018.