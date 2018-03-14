» أخبار
وزير العدل يعتمد قبول الدفع الإلكتروني في الوزارة
2018-03-14 - 3:33 م
مرآة البحرين: أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة تعميم رقم (7) لسنة 2018، بشأن نطاق قبول المدفوعات المالية لحساب الوزارة؛ وذلك باعتماد وسيلة الدفع الإلكتروني أو بواسطة الشيكات للمبالغ المالية من 3000 دينار وأكثر، فيما ستستمر الوزارة بقبول المدفوعات النقدية لأقل من هذا المبلغ فقط، كما أنها لن تستقبل الشيكات لمبالغ تقل عن مبلغ 500 دينار.
وسيتم بدء العمل بهذا التعميم حسب ما جاء فيه من يوم الأحد الأول من أبريل/نيسان 2018.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-03-14رويترز: البيت الأبيض استضاف إسرائيل ودول خليجية بينها البحرين لبحث الأزمة الإنسانية في غزة
- 2018-03-14بلدية الجنوبية أزالت أكثر من 175 ألف طن من المخلفات خلال 2017
- 2018-03-14امبراطور اليابان يتسلم أوراق اعتماد السفير البحريني الجديد
- 2018-03-14الاستئناف تؤجل قضية "داعش البحرين" حتى 26 مارس للمرافعة
- 2018-03-14السلطات القطرية تحتجز 33 قارب صيد لبحارة الدير والحد (صحيفة)
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus