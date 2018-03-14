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وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون يقول إنه سيترك منصبه في 31 مارس
2018-03-14 - 3:45 م
مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء، إنه سينقل كل صلاحياته إلى نائبه وسيغادر منصبه في نهاية الشهر.
وقال تيلرسون للصحفيين في وزارة الخارجية "أهم شيء هو ضمان الانتقال المنظم والسلس في وقت لا تزال تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة على صعيد السياسة والأمن القومي".
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