2018-03-14 - 3:55 م

مرآة البحرين (رويترز): أبلغ أمير الكناني المستشار القانوني للرئيس العراقي فؤاد معصوم رويترز يوم الثلاثاء أن الرئيس رفض الموافقة على ميزانية 2018 بسبب ما قال إنها مخالفات دستورية وقانونية‭‭‭ ‬‬‬بها.

كان البرلمان أقر الميزانية التي طال انتظارها في الثالث من مارس آذار لكن نوابا أكراد قاطعوا جلسة التصويت احتجاجا على خفض مخصصات إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

ومعصوم كردي ومنصبه شرفي إلى حد كبير في العراق حيث يمسك رئيس الوزراء المنتمي للأغلبية الشيعية بمعظم السلطات.

وقال الكناني "سنعيد (الموازنة) إلى البرلمان لتعديل المخالفات القانونية والدستورية التي أشرنا إليها".