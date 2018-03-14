زعيم الغالبية الجمهورية يستبعد إلغاء الرسوم على المعادن

2018-03-14 - 3:59 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل الثلاثاء إنه من "المستبعد جدا" أن يقرّ الكونغرس قانونا يلغي الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم.

وكان زعيم الغالبية الجمهورية، وعلى غرار رئيس مجلس النواب بول راين ونواب جمهوريين، حذّر من أن الرسوم التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية.

لكن ماكونيل بدا وكأنه يقلّل من أهمية طرح إلغاء الكونغرس لخطوة ترامب.

وقال للصحافيين إن "فكرة توقيع الرئيس قانونا يلغي ما كان قام به تبدو لي في أحسن الأحوال بعيدة المنال".

وأضاف "أعتقد أن الأمر مستبعد جدا سنتعامل مع هذا الأمر تشريعيا".

وأوضح ماكونيل أنه لا يزال هناك "قلق كبير" في صفوف الجمهوريين إزاء الرسوم، علما أن الحزب الجمهوري يدعم تقليديا التجارة الحرة.

والإثنين أعلن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ جيف فليك وهو معارض لترامب أنه سيقترح قانونا يلغي الرسوم.

وقال فليك أمام مجلس الشيوخ "يمكنكم أن تؤيدوا النمو، ويمكنكم أن تؤيدوا الرسوم"، داعيا زملاءه إلى ممارسة دورهم الرقابي بموجب الدستور و"إبطال هذه الرسوم غير المسؤولة".

ومن المؤكد أن قانونا كهذا سيواجَه بفيتو رئاسي.

ويحتاج تخطي الفيتو الرئاسي غالبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب، ما يعني أن الغالبية الجمهورية ستكون بحاجة إلى دعم المعارضة الديموقراطية.