الاستئناف والتمييز أيّدتا 10 أحكام بالإعدام فبراير الماضي (منتدى البحرين)

2018-03-14 - 8:06 م

مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن محاكم الاستئناف والتمييز أيّدت 10 أحكام بالإعدام فبراير الماضي، مؤكدا أنه رصد 1105 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

وذكر المنتدى أن من بين الانتهاكات التي رصدها 83 حالة اعتقال تعسفي، 31 حالة اختفاء قسري، 97 مواطن اصدرت بحقهم أحكام تعسفية بينها 10 أحكام بالإعدام مابين درجة الاستئناف والتمييز، 16 حالة تعذيب وسوء معاملة، 374 مادة اعلامية تحرض على خطاب الكراهية، 76 مداهمة مخالفة للقانون للمنازل والمنشآت السكنية، 51 قمع للتجمعات السلمية.

وبيّن المنتدى "أن الاعتقالات التعسفية منذ بداية العام بلغت 204 حالة، و580 مواطنا مسقطة جنسياتهم لأسباب سياسية منذ 2012، و 214 مداهمة للمنازل والمنشآت السكنية بخلاف القانون منذ بداية العام أيضا،فيما بلغ تعداد الانتهاكات الكلي خلال شهري يناير وفبراير 2100 انتهاك لحقوق الإنسان.