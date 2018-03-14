وزير الدفاع الأمريكي يصل البحرين ويلتقي المشير

2018-03-14 - 8:59 م

مرآة البحرين: وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الأربعاء (14 مارس/ آذار 2018) إلى البحرين بعد زيارته إلى عمان.

وقال بيان رسمي القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة التى ظهر اليوم ماتيس بنادي ضباط قوة دفاع البحرين.

وأشاد خليفة بن أحمد "العلاقات الوطيدة والتاريخية القائمة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين".